Trabzonspor-Ankaragücü Süper Lig maçı özet ve golleri

Trabzonspor, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada bordo-mavililerin golünü Sörloth kaydederken, konuk ekibin golünü ise Rodrigues (P) attı.

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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Trabzonspor, Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un attığı golle öne geçerken, Ankaragücü'nün beraberlik sayısı 63. dakikada penaltıdan Gerson Rodrigues ile geldi. Ankaragücü'nde golü atan Gerson Rodrigues, 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Öte yandan Joao Pereira, 52. dakikada gördüğü sarı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Trabzonspor puanını 58 yaptı ve 1 maçı eksik Başakşehir'in 1 puan gerisinde, 2. sırada kaldı. Kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü ise son 3 maçta 2. beraberliğini aldı ve 25 puanla 17. sırada yer buldu.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olacakken, Ankaragücü ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR 1-1 ANKARAGÜCÜ

90 ve maç bitti

85' Trabzonspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Koray, uygun pozisyonda istediği vuruşu yapamadı ve top auta çıktı.

82' Gerson Rodrigues, Hüseyin Türkmen'e yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

79' Sosa'nın sağ kanattan ceza sahasına doğru gönderdiği ortaya Hüseyin Türkmen istediği vuruşu yapamadı.

78' Ankaragücü'nde Lobhanidze oyundan çıkarken, İlhan Parlak oyuna giren isim oldu.

77' Koray'ın kaptırdığı topla başlayan Ankaragücü atağında Gerson Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğin hemen yanından auta gitti.

75' Abdülkadir Ömür, ceza sahası içerisindeki Koray'a aktarmak istediği pası istediği gibi veremeyince top kaleci Ricardo'ya kadar geldi.

73' Sol kanatta topla buluşan Bilal'in ceza sahasına doğru gönderdiği orta kaleci Ricardo'da kaldı.

66' Bilal'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Pereira'nın istediği pası vermesine savunmasına yardım eden Orgill engel oldu.

64' Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Scarione yerini Michalak'a bıraktı.

63' Ankaragücü penaltı kazandı. Topun başına geçen Portekizli oyuncu Rodrigues, topu ağlarla buluşturarak maçta skoru eşitledi.

63' GOL... Trabzonspor 1-1 Ankaragücü (Rodrigues - P)

59' Kulusic'in ceza sahasına gönderdiği uzun pası Gerson Rodrigues istediği gibi kontrol edemeyince Pereira, topu uzaklaştırmayı başardı.

56' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta arka direğe koşusunu yapan Campi, topu kalenin önüne doğru indirmek istedi. Ancak yardımcı hakem bayrağı kaldırarak pozisyonda ofsayt olduğunu belirtti.

54' Serbet vuruşta topun başına geçen Scarione'nin vuruşu farklı şekilde auta gitti.

52' Trabzonspor'da Joao Pereira, itirazlarının ardından sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

50' Pereira'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Bilal, kaleyi tam karşıdan gördüğü anda vuruşunu yaptı. Ankaragücü kalecisi Ricardo topun kontrolünü sağlamayı başardı.

48' Kullanılan köşe vuruşunda kalesinden çıkan Uğurcan topun kontrolünü sağladı. Devamında gelişen Ankaragücü atağında Scarione'nin vuruşu auta çıktı.

45' İLK DEVRE BİTTİ

44' Ndiaye'nin başlattığı Trabzonspor atağında, Guilherme'nin kaleci Ricardo'yu geçen pasını Sörloth boş kaleye gönderemedi.

42' Ankaragücü'nün kaptanı Sedat Ağçay, Guilherme'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

39' Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak yerini Bilal Başaçıkoğlu'na bıraktı.

36' Scarione'nin kullandığı köşe vuruşunda topa kimse dokunamadı ve ters kanattaki Ndiaye, topun kontrolünü sağlamayı başardı.

34' Sol kanatta topla buluşan Atila'nın ortasında Novak topu kornere yolladı.

33' Kullanılan köşe vuruşunda Pazdan'ın yerden sektirerek kaleye doğru gönderdiği kafa vuruşunu Uğurcan rahat bir şekilde kontrol etmeyi başardı.

30' Ankaragücü'nde Pazdan, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

29' Sağ kanatta topla buluşan Scarione, pasını ceza sahasına doğru gönderdi. Savunmada iyi yer tutan Hüseyin Türkmen, tehlikenin büyümesine izin vermedi.

27' Hızlı gelişen Ankaragücü atağında Orgill'in kafayla indirdiği topu Lobzhanidze bekletmeden Scarione'ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Scarione'nin vuruşunda Uğurcan topun ağlara gitmesini önledi.

22' Ankaragücü atağında Pazdan ceza sahasına doğru uzun bir pas gönderdi. Orgill'in kafayla topu indirdiği yerde hiçbir takım arkadaşı olmayınca Trabzonspor savunması pozisyonu önledi.

12' Trabzonspor ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan'da kaldı.

10' Rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, pasını savunma arkasına sarkan Sörloth'a göndermek istedi. Ankaragücü savunması pasın geçmesine izin vermedi.

7' Kulusic'in gönderdiği uzun pasla başlayan Ankaragücü atağında rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Gerson Rodrigues, pasını Pinto'ya doğru aktarmak istedi. Araya giren Novak tehlikeyi önledi.

5' Ev sahibi ekip maçın başında rakip yarı alanda yaptığı baskının ödülünü Sörloth'un ayağından bulduğu golle aldı.

3' Novak'ın kullandığı uzun taç atışının ardından Ankargücü savunmasının uzaklaştıramadığı topu Abdulkadir Parmak kafayla Sörloth'a doğru aktardı. Norveçli oyuncu müsait poziyonda yaptığı sert vuruşla bordo-mavili ekibi 1-0 öne geçirdi.

3' GOL... Trabzonspor 1-0 Ankaragücü (Sörloth)

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth.

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill.