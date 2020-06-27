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Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının ardından gözyaşlarını tutamadı.

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Süper Lig'in 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 90+5'te Ozan Tufan'ın attığı golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. İnanılmaz bir sona sahne olan maçta kaptan Emre Belözoğlu'nun gözyaşları ise karşılaşmanın önüne geçti.

Emre Belözoğlu neden ağladı?
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının ardından gözyaşlarını tutamadı. Oyuna sonradan giren ve galibiyette pay sahibi olan Emre Belözoğlu, son anlara 2-1 geride giren ve Ozan Tufan'ın golleriyle son anlarda galibiyetin gelmesinin ardından sinirlerine hakim olamadı. Yaşanan şaşkınlık sonrası sevinçten ağladığı anlaşılan Emre Belözoğlu'nu önce Serdar Aziz teselli etmeye çalıştı.

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