İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ile ilgili açıklama yaptı.

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İçişleri Bakanı Soylu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Aydın Valiliği tarafından Şehit Başvekilimizin şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayı'nın kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nin içi dizayn ediliyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Valiliğince Çine Çayı'nın kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içinin dizayn edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.