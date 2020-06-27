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HABER /  POLİTİKA

CHP'li vekillerden kanun teklifi! Gebze il yapılsın

CHP Kocaeli Milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Haydar Akar, Kocaeli'nin 382 bin nüfuslu Gebze ilçesinin il yapılması için kanun teklifini TBMM’ye sundu.

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 teklif ile Gebze adında yeni bir il ve Mollafeneri ile Hereke adıyla da 2 yeni ilçe kurulması istendi.

Gebze il yapılırsa, iki ilçesiyle birlikte 750 bin kişilik nüfusa sahip olacak. Göç alan bir ilçe olan Gebze’nin nüfusu her yıl 20 bin kişi artıyor.

"Nüfus yüzde 18 arttı"

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

Gebze gelişen ekonomisi, artan nüfusu, artan kamu hizmeti ihtiyaçları bakımından il olabilecek potansiyele sahip bir ilçedir. 60 yılında ilçe nüfusu 30 bin 412 iken, sanayileşmeye paralel olarak yaklaşık 18 kat artmış ve 2007 yılında 521 bin 291’e ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibarıyla ise Gebze’de toplam 382 bin 116 vatandaşımız ikamet etmektedir. Gebze il olması durumunda ilçeleriyle birlikte yaklaşık 750 bin civarında nüfusa sahip olacaktır.

İlçede doğum oranının ölüm oranına göre yüksek olduğunun belirtildiği gerekçede, Gebze nüfusunun yıllık 20 bin kişi civarında arttığı belirtildi.

Kanun teklifinde ayrıca, “Gebze, coğrafi konum, nüfus, sanayi, teknoloji, güvenlik ve kamu hizmetleri bakımından il olmaya hazır durumdadır” denildi. 

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