Türkiye'den Brezilya'ya tıbbi maske yardımı

Türkiye, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'ya maske yardımı yaptı.

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Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin ticaret merkezi ve en kalabalık şehri Sao Paulo'da bir hastaneye maske yardımı yapıldı.

"Ülkemiz Brezilya'ya desteğini sürdürmektedir"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Kovid-19 ile mücadele ve uluslararası dayanışma kapsamında, ülkemiz Brezilya'ya desteğini sürdürmektedir. Bu kapsamda, ülkemizce gönderilen 20 bin cerrahi maske Başkonsolosluğumuzca Tide Setubal Belediye Hastanesi'ne teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.