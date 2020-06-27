Türkiye'den Brezilya'ya tıbbi maske yardımı

Türkiye, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'ya maske yardımı yaptı.Abone ol
Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin ticaret merkezi ve en kalabalık şehri Sao Paulo'da bir hastaneye maske yardımı yapıldı.
"Ülkemiz Brezilya'ya desteğini sürdürmektedir"
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Kovid-19 ile mücadele ve uluslararası dayanışma kapsamında, ülkemiz Brezilya'ya desteğini sürdürmektedir. Bu kapsamda, ülkemizce gönderilen 20 bin cerrahi maske Başkonsolosluğumuzca Tide Setubal Belediye Hastanesi'ne teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Son durum!
Kovid-19 salgınından ABD'den sonra en çok etkilenen ülke Brezilya'da 54 bin 971 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 1 milyon 228 bin 114 kişide görüldü.
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