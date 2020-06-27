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Lider Juventus, Lecce'yi de farklı geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 28. haftasında lider Juventus, konuk ettiği Lecce'yi 4-0 yendi.

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Torino'daki Allianz Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Konuk ekipte Fabio Lucioni 32. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Juventus, golleri 2. yarıda buldu

Maçın ikinci yarısına baskılı başlayan Juventus aradığı golü, 53. dakikada Arjantinli forveti Paulo Dybala ile buldu: 1-0.

Siyah-beyazlı takım, 62. dakikada Portekizli Cristiano Ronaldo’nun penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Ev sahibi Juventus’ta 83. dakikada sahneye çıkan bir diğer Arjantinli golcü Gonzalo Higuain ile farkı 3'e yükseltti: 3-0.

Bu golden iki dakika sonra Hollandalı stoper Matthijs De Ligt, maçın skorunu belirleyen gole imzasını koydu: 4-0.

Ara sonrası üst üste 2. galibiyet 

Juventus, konuk ettiği Lecce'yi 4-0 yenerek puanını 69'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Bu sonuçlar Juventus, pandemi sonrası tekrar başlayan ligde üst üste ikinci zaferini elde etti.

Lecce, 2. maçında da 4 yedi 

Ligde kalma mücadelesi veren Lecce ise pandemi sonrasındaki dönemde çıktığı ikinci maçından da 4 gollü mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 25 puanla 18. sırada yer alıyor.

Bu arada, şampiyonluğun en güçlü adayı konumundaki Juventus, en yakın takipçisi Lazio ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 7’ye çıkardı. İkinci basamaktaki Lazio ise yarın evinde Fiorentina'yı ağırlayacak.

Ligde 28. hafta maçları, bugün ve pazar günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

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