İbrahim Sadri'nin yeni albümü "Reçelli Ekmek" ismiyle çıktı

Şair, oyuncu ve sunucu İbrahim Sadri, "Reçelli Ekmek" adını verdiği yirminci şiir albümünü şiirseverlerle buluşturdu.

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İstanbul Publishing etiketiyle yayımlanan albümde, İbrahim Sadri'nin "Beni Affet", "Hoşçakal Anne" ve "Nan Gibi" eserleriyle, Nurullah Genç'in "Olsan da Bir Olmasan da", Bahattin Karakoç'un "Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman", Serap Kadıoğlu'nun "Ücra Münacaat", Ahmet Özel'in "Senin Adın", Cahit Zarifoğlu'nun "ise Acz" şiirleri yer alıyor.

İbrahim Sadri, albüme ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yılı aşkın süredir albüm hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "Özellikle repertuvar belirlemek uzun bir süre aldı. Ardından da tam 'hazırız' derken pandemi dolayısıyla birkaç ay erteledik çıkışını. Ama şükürler olsun, nihayet şiirseverlerle buluştu. Umarım bahtı açık olur, daha da önemlisi uzun bir süredir benden bir albüm bekleyen kıymetli dostlarımızın seveceği bir albüm olmuştur." dedi.

Albümlerinde aşk temasının her zaman önde olduğunu vurgulayan şair, "Reçelli Ekmek" albümündeki şiirlerde aşktan yola çıkarak özlem, kırgınlıklar ve duanın yer aldığını söyledi.

Sadri, albümde bulunan önemli isimlerin şiirlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu albüm, benim için çok değerli bazı kıymetli şairlerin eserlerini barındırıyor. Mesela Bahattin Karakoç ağabeyin 'Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman' şiirini yirmi yıl aradan sonra farklı bir besteyle yeniden okudum. Vefatından kısa bir süre önce görüşüp izin almıştım kendisinden. Benim için buruk bir hatıra oldu yani. Nurullah Genç'in özellikle gençler tarafından çok sevilen 'Olsan da Bir Olmasan da' şiiri var ki, muazzam dizeler gerçekten. Rahmetli Cahit Zarifoğlu ağabeyin bende çok derin karşılığı olan olağanüstü duası 'Acz' var. Ahmet Özel'in insana tokat gibi çarpan 'Senin Adın' şiiri var. Bir de Şiar dergisi yönetmeni Serap Kadıoğlu Hanım'ın 'Ücra Münacaat'ı var ki, o da müthiş bir şiir. Bunların yanı sıra bendenize ait üç şiir var. Özellikle 'Hoşçakal Anne (Reçelli Ekmek)' şiiri benim için çok özel. Sanki baştan sona dinlendiği zaman tek bir şiirin farklı versiyonları gibi oldu. Daha doğrusu öyle olmasını istedim. Umarım dinleyiciye de öyle geçer."

Gelecek planlarına da değinen şair, İstanbul şiirlerini bir araya topladığı bir kitap üzerinde çalıştığına dikkati çekerek, "Benim planlarım hep aynı. Şiir okumak, yapabildiğim kadar TV programı yapmak ve yazmak. İstanbul şiirlerinin ardından sevgili dostum Asım Gültekin’in uzun zamandır önerdiği kısa öykülerden oluşan bir kitap gelecek inşallah. Elbette pandemi sürecinin normalleşmesiyle de şiir dinletileri devam edecek." ifadelerini kullandı.

Müzik yönetmenliği ve düzenlemeleri Fikret Hasani’ye ait olan albümde yer alan şarkıları ise Kubilay Doğan yorumladı.

Albümün ilk klibi "Olsan da Bir Olmasan da" YouTube'da "Video Müzik" kanalında yayınlandı.

CD olarak satışa sunulan "Reçelli Ekmek" albümü, dijital marketlerde de yerini aldı.