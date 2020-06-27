BIST 114.668
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 390,68
HABER /  EKONOMİ

Vatandaşlar şikayet etti! BDDK, 16 mali kuruluşa cezayı kesti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların şikayeti üzerine banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL idari para cezası kesti.

Abone ol

BDDK, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği, banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

16 mali kuruluşa 2,1 milyon ceza

BDDK, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından Kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir. Bu kapsamda, şikayete konu banka dışı mali kuruluşlar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak, Kurumumuzca söz konusu kuruluşlara iletilen talimatlar,

'Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'e aykırı işlem tesis ettikleri gerekçesiyle,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26.06.2020 tarihli ve 9081 sayılı Kararı ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun 44'üncü maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148'inci maddesi uyarınca banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Banka dışı mali kuruluşlar hakkındaki şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Oxford raporu: 'İkinci dalgayı yaşama ihtimali en yüksek 10 ülke' listesi Türkiye içinde mi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Seçim barajı sistemi değişiyor! İşte Erdoğan'ın masasındaki 4 alternatif
Türkiye Almanya arasındaki seyahat kısıtlamasının nedeni ortaya çıktı
Akitçi Karahasanoğlu Fatih'in portresinin alınmasına sert çıktı: Yarım metrekarelik boyalı bez
YKS için getirilen 'sokağa çıkma' kısıtlaması başladı
İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama 1 ölü 10 yaralı
Diyarbakır’da Türk doktorlardan büyük başarı koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi'
ÖNCEKİ HABERLER
PKK'nın kış üslenmesi için hazırladığı sığınakların yerini yakalanan terörist deşifre etti
Microsoft'tan radikal karar! Tüm fiziksel mağazalarını kapatıyor
Kendilerini MİT personeli asker ve polis olarak tanıtıp halkı dolandıran 9 kişi gözaltına alındı
Şişli'de nikah sonrası davetliler el ele vererek halay çekti
İzmir'de 31 suçtan aranan suç makinesi böyle yakalandı polise de ateş açtı
Cem Sultan olayı nedir Cem Sultan kimin oğlu neden öldü?
Yorumlar