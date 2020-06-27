İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama 1 ölü 10 yaralı

İstanbul Valiliği Bahçelievler’de bir tekstil atölyesinde meydana gelen gaz sıkışması patlamasında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise hafif şekilde yaralanarak tedavi altına alındığını duyurdu.

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Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede büyük hasar oluştu

İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangını, müdahale ederek söndürdü. Patlamanın gerçekleştiği ve bitişiğindeki bina, birbirinden ayrıldı.

İki binanın yanı sıra paraleldeki Sakıp Sabancı Caddesi'nde de bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü. Cadde trafiğe kapatılırken aralarında hasar görenlerin de yer aldığı araçlar, bulundukları yerden çekicilerin yardımıyla kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın saat 04.55’de Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No:62’de bulunan bir tekstil atölyesinde meydan geldiği belirtildi.

Yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti

Açıklamanın devamında ise “Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekibi ve polis sevk edilmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle meydana gelen yangın söndürülmüştür. Binanın üst katlarından panik halinde dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilmiş, yabancı uyruklu 1 şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Binada yangın sonrası soğutma çalışmaları tamamlanmış ve tedbir amaçlı olarak tahliye çalışması yapılarak bina boşaltılmıştır. Bahçelievler ilçemize geçmiş olsun. Olay ile ilgili inceleme ve soruşturma yürütülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Patlama sonrası panik anları

Patlamanın şiddeti günün ağarması ile gözler önüne serildi. Patlama nedeniyle birçok moloz parçasının etrafa dağıldığı görüldü. Havadan çekilen drone görüntülerde patlama nedeni ile iki binanın zarar gördüğü gözlendi. Öte yandan patlama sonrasında yaşanılan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde patlama sonrasında yangın çıktığı ve vatandaşların telaşla yardım istedikleri görülüyor.