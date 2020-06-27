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HABER /  DÜNYA

İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

İsrail'e bağlı savaş uçakları bir kez daha Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, tarım alanlarına yönelik hava saldırısıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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İsrail'e bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki tarım alanlarına hava saldırısı gerçekleştirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den İsrail'e iki roket atıldığını ve İsrail'de sirenlerin çaldığını belirtmişti.

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