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BDDK, 16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, vatandaşların şikayeti üzerine banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL idari para cezası uygulandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca, (BDDK) koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği, banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Şikayetler üzerine harekete geçildi
BDDK'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından Kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir. Bu kapsamda, şikayete konu banka dışı mali kuruluşlar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak, Kurumumuzca söz konusu kuruluşlara iletilen talimatlar,

'Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'e aykırı işlem tesis ettikleri gerekçesiyle,

16 mali kuruluşa 2,1 milyon ceza kesildi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26.06.2020 tarihli ve 9081 sayılı Kararı ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun 44'üncü maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148'inci maddesi uyarınca banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Banka dışı mali kuruluşlar hakkındaki şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir."

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