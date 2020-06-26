Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta 200. lig maçına çıkan deneyimli futbolcu Atiba Hutchinson'a karşılaşma öncesinde plaket verildi.

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Beşiktaş'ın yıldız ismi Atiba Hutchinson'a maç öncesinde siyah beyazlı kulüp tarafından onore edildi.

Konyaspor maçıyla siyah-beyazlı formayı ligde 200. kez sırtına geçiren 37 yaşındaki Kanadalı orta saha, karşılaşma öncesinde plaket aldı.

Beşiktaş'a 2013 yılında gelen Atiba, Süper Lig'de çıktığı 199 maçta 16 gol - 23 asistlik performans sergiledi. Yedi sezondur siyah-beyazlı formayı giyen yıldız futbolcu, bu süre içerisinde 2015/16 ve 2016/17 sezonları olmak üzere 2 lig şampiyonluğu yaşadı.