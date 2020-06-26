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Antalya'da cami avlusuna bebek bırakıldı!

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir camiye yeni doğmuş bebek bırakıldı. Cami cemaati tarafından bulunan bebek sağlık ekiplerine teslim edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ANTALYA'da cami avlusunda yeni doğmuş bir bebek bulundu. Yeni doğduğu belirtilen erkek bebek, 112 Acil Servis ekibince hastaneye götürüldü.

Kepez ilçesi Yükseliş Camisi'ndeki namazdan çıkanlar, bahçede havluya sarılı bir bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, bebeğin yaşadığını belirledi. 

Yükseliş Cami Müezzini Hasan Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeği kanlar içinde bir havluya sarılı şekilde bulduklarını söyledi. Bebeği görünce çok üzüldüğünü aktaran Şimşek, "Yeni doğmuş bir bebekti, üzerinde kan vardı. Burada sokak köpekleri var. Çok şükür bebeğe bir şey olmamış." dedi.

Fotoğraf: Haber Antalya

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