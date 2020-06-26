Erzincan'da kadının kopan kolu için saniyelere karşı savaş

TÜRKİYE bugünü trafik kazalarıyla geçirdi... Erzincan'da yol kenarındaki istinat duvarına çarpan kamyonet tipi araçta sürücünün annesi Müşgünaz Lale'nin kolu koptu. Kopan kolu yerine dikilemeyen talihsiz kadının durumu ağır.

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Tuncay Lale'nin kullandığı 34 SK 0393 plakalı araç, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Araçtaki 4 kişi yaralandı

Kazada sürücü ve annesi Müşgünaz Lale ile birlikte Gülnaz- Hasan Karatan çifti de yaralandı. Araçta sıkışan Müşgünaz Lale, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince çıkartıldı.

Kopan kol yerine dikilemedi, durumu ağır

Kazada kolu kopan Müşgünaz Lale, ekiplerce kısa sürede Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi. Ancak doktorlarca yapılan incelemede kolu parçalandığı için yerine dikilemeyeceği anlaşılan Lale'nin ameliyatının sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamyonet tipi araçtakilerin İstanbul'dan memleketleri Ardahan'a gitmek üzere yola çıktıkları ifade edildi.