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HABER /  DÜNYA

İskoçya'da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı

İSKOÇYA'nın Glasgow şehrinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü ve bir polis memurunun yaralandığı belirtildi.

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İskoçya’nın Glasgow şehrinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 3 kişinin öldüğü ve bir polis memurunun yaralandığı gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Şüphelinin ise olay esnasında öldürüldüğü aktarıldı. Çok sayıda polisin intikal ettiği ve olayın gerçekleştiği West George Sokağı polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde araştırması sürüyor.

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