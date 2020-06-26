Devlet Bahçeli'den Meclis başkanlığı seçimi açıklaması! Gereği neyse o yapılacaktır

MHP'de koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir ara verilen istişare toplantıları, milletvekilleri ile devam ediyor. Genel Merkez'de MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda gündeme dair önemli gelişmeler ele alındı. Bahçeli Meclis başkanlığı seçimine dair, 'Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır" dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''TBMM Başkan Seçiminde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi varsa umut vardır. Milliyetçi Hareket Partisi varsa huzur vardır. İstiklalde birlik, istikbalde dirlik, istikrarda süreklilik önceliğimizdir.'' dedi

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

''24 Haziran 2018’de yapılan 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi’nin üzerinden iki yıl geçmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi TBMM’de 49 muhterem milletvekiliyle demokratik temsil hakkı kazanmış, tecelli eden milli iradenin görev ve gereğini müteakiben onurla temsil etmiştir.

İnancımız odur ki, Türk milletinin manevi ve milli değerleriyle birleşip temellenmeyen her siyasi önerme esen rüzgârla uçuşan saman çöplerinden öz itibariyle farksızdır. Koronavirüs sebebiyle alınan önlemler dikkat çekti. Toplantıya katılan herkesin ateşi ölçülürken, oturma düzeninde mesafeleye dikkat edildi.

Partimiz Cumhur İttifakı’nın iki onurlu paydaşından birisidir. Bu ahlaklı ve kutlu ittifak yapısı Türkiye’yi yükseltmeye ve yükselen değer yapmaya coşku ve heyecan içinde azmetmiş, söz vermiş, bu uğurda da gecesini gündüzüne katmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın içinde yer alsa da, Gazi Meclis’te denge ve denetim işleviyle mevcut, muhalefet göreviyle mesuldür. Muhalefet anlayışımızın tesisini ve teminini sağlarken, siyasetimizi milli şuurla teçhiz, sağlam argümanlarla tevsik; akıcı, akılcı, atik ve samimi üslupla tahkim ve takviye ettiğimiz yalın bir gerçektir.

İnandıklarımızı ifadeden hiçbir zaman imtina etmediğimiz aşikârdır. Her meseleye geniş bir cepheden bakarak, hayatın ve siyasetin her mevziisini derin bir görüş menziliyle kavrayarak sahip olduğumuz irade gücünü var olan imkânlarımızla dengeleyip örtüştürdüğümüz bilinmektedir.

'Gereği neyse o yapılacaktır'

TBMM Başkan Seçiminde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi varsa umut vardır. Milliyetçi Hareket Partisi varsa huzur vardır. İstiklalde birlik, istikbalde dirlik, istikrarda süreklilik önceliğimizdir.

Bu hafta sonu YKS’ye girecek kardeşlerimize üstün başarılar diliyor, Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum.

KOVİD-19’dan dolayı hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza, terörle mücadele halindeyken şehit düşmüş kahramanlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Gazi Meclis’in çatısı altında üstlendiği milli sorumluluğun gereklerini şuurla, vakarla, mehabetle, muhabbetle ve dürüstlükle yapacak; son tahlilde tuzaklara, oyunlara, tahriklere sabırla, metanetle ve akılla karşılık verecektir.''