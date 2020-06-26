Reza Zarrab’ın ‘izinsiz tadilat’ davası yine sonuç çıkmadı

İSTANBUL Kandilli'deki köşkünde izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle 10 yıla kadar hapsi istenen Reza Zarrab yargılandığı dava, 17 Aralık tarihine ertelendi.

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Kandilli’deki tarihi köşkte izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle Reza Zarrab ve mimar Firuz Akın Han’ın "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 10’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



17 Aralık tarihine ertelendi

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, taraflar ve avukatları mazeret bildirerek katılmadı. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Aralık tarihine erteledi.



İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar Kandilli Mahallesi’nde Sit alanı olarak tescil edilen ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan bahçeli ev niteliğindeki taşınmazda aykırı ve izinsiz olarak fiziki ve inşai uygulamaların yapıldığı anlatıldı.

İzinsiz inşaatın Reza Zarrab tarafından yaptırıldığı, mimarının ise Firuz Akın Han olduğunun belirtildiği iddianamede, söz konusu taşınmazda döşemelerin kaydırılarak kat yüksekliklerinin değiştirildiği, ikinci bodrum katının büyütülerek birinci bodrum katıyla birleştirildiği ve çatı mahyasının yüksek kurulduğu vurgulandı.



3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis

İddianamede, Zarrab ve Han hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.