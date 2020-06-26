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Ali Koç fiyaskosu! Şampiyon hocaları kapının önüne koydu

Aziz Yıldırım’ın yerine başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, futbolda olduğu gibi diğer branşlarda da istikrarı yakalayamadı. Şampiyon hocalar birer birer kapının önüne kondu, zincirin son halkası Obradovic oldu.

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Fenerbahçe’de efsane basketbol adamı Zeljko Obradovic ile yolların ayrılmasının yankıları sürerken, Başkan Ali Koç’a yönelik eleştirilerin dozu da artıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; göreve geldiği günden bu yana futbol takımında teknik direktör konusunda istikrarı yakalayamayan ve Phillip Cocu ile Ersun Yanal’ın ardından önümüzdeki sezon için henüz bir isimle anlaşamayan Koç’un, Zeljko Obradovic’i de takım bütçesi anlaşmazlığı sebebiyle kalmaya ikna edememesi teknik adam kıyımının son halkası oldu.

Futbolun yanı sıra diğer branşlarda da teknik adam istikrarını bir türlü yakalayamayan Ali Koç, taraftarların ilk defa açık hedefi hâline geldi.

Garnier yaranamadı
Aziz Yıldırım’a karşı seçim zaferi kazanan Ali Koç, koltuğa oturduktan kısa bir süre sonra takıma şampiyonluk sevinci yaşatan kadın basketbol takımının Fransız başantrenörü Valerie Garnier’i kapı önüne koymuştu. Sırp başantrenör Obradovic’in bırakmasında önemli rol oynayan iletişim problemleri, Garnier’in ayrılığında da yaşanmıştı.

Ayrılığı telefonda öğrendi
Fransız hoca 10 ayda üç kupa kazandırmasına rağmen takımın başında kalamamıştı. Aynı zamanda Fransa Millî Takımı’nı da çalıştıran Garnier yaptığı açıklamada, ayrılık kararını şampiyonluk kutlamalarından birkaç gün sonra telefonuna gelen bir kısa mesajla öğrendiğini ifade etmişti.

İki kupalı Sordyl gitti
Voleybolda da benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. Fenerbahçe, pandemi sebebiyle sona erdirilen Efeler Ligi’nde bu sezon lider durumdaydı. Takımı geçen yıl şampiyonluğa ulaştıran Macar başantrenör Mariusz Sordyl, liglerin sona erdirilmesinin ardından kapı önüne konan bir başka isim oldu. Geçtiğimiz sezon hem Efeler Ligi’ni hem de Kupa Voley’i kazandıran Sordyl’in bu başarıları takımda kalmasına yetmedi.

Son kurban Obradovic
Fenerbahçe’ye Euroleague şampiyonluğu yaşatan, 11 kupa kazandıran Obradovic de benzer akıbete uğradı. Yedi senelik Obradovic dönemi önceki gün sona ererken, Ali Koç’un önceki ‘icraatları’ bunun sürpriz olmadığını ortaya koydu.

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