BIST 115.136
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 388,57
HABER /  GÜNCEL

İstanbul’da hafta sonu öğrencilere ve sınav görevlilerine ulaşım ücretsiz olacak

İSTANBUL’da 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü toplu ulaşım araçları, öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında hizmetlerini aksatmadan sürdürecek. İETT, YKS nedeniyle ek seferler düzenleyecek.

Ek seferler konulacak

Cumartesi günü normal şartlarda 4 bin 270 araçlar 33 bin 244 sefer yapılması planlanıyordu. Normal seferlere ek olarak Cumartesi günü 186 araçla 428 sefer daha yapılacak. Pazar günü ise 3 bin 753 araçla 30 bin 231 sefer düzenlenecek. Sınav nedeniyle Pazar günü bu seferlere ek olarak 267 araçla 739 sefer daha yapılacak.

Metro İstanbul seferleri

Metro İstanbul, Cumartesi günü; 06.00-09:30 arasında güncel sefer tarifesi üzerinden, sınav süresince saat 09:30-15:00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla, sınav sonrasında 15:00 ve kapanış saatleri arasında ise güncel sefer tarifesi üzerinden çalışacak.

Raylı sistemlerde 28 Haziran Pazar günü ise 06:00-09:30 arasında güncel sefer tarifesi üzerinden, sınav süresince saat 09:30-18:30 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla, sınav sonrasında 18:30 ve kapanış saatleri arasında ise güncel sefer tarifesi uygulanacak.

Şehir Hatları vapuru

Şehir Hatları da 27 Haziran Cumartesi günü 26 gemi ve 2 arabalı vapurla, 11 hatta, toplam 227 personelle, 349 sefer gerçekleştirecek. 28 Haziran’da 26 gemi ve 2 arabalı vapurla, 11 hatta, toplam 218 personelle, 318 sefer yapılacak.

Sınav günleri uygulanacak sokağa çıkma yasağı saatlerinde İETT otobüsleri, metrobüs, raylı sistemler, vapurlar ile İBB’nin denetimindeki tüm özel toplu ulaşım taşıyıcıları, öğrenciler ile sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İşte İstanbul'da semt semt son koronavirüs durumu! Koronavirüs haritası güncellendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk-İş kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse greve gidecek
Bakanlıktan sokağa çıkma yasağı ve YKS açıklaması! Dikkat çeken plaj detayı
Fatih portresi için 'israf' eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt
Diyarbakır'da 42 gözaltı! Aralarında HDP'li Belediye Başkanları da var
Meclis'te bir milletvekilinde koronavirüs çıktı! 19 personel de pozitif
Bingöl depremini önceden bilen Prof. Naci Görür'den televizyonlar için bomba karar
ÖNCEKİ HABERLER
TOKİ’den açık artırma ile arsa satış ve kiralaması
Yarın marketler açık mı cumartesi günü marketler kaça kadar açık?
Fenerbahçe, kaleci Berke Özer'i yeniden KVC Westerlo'ya kiraladı
Kurban Bayramı tatili uzadı mı kaç gün tatil oldu?
Fenerbahçe ile Galatasaray Burak Kapacak için kapışıyor
Merdan Yanardağ kimdir, aslen nereli eşi Nermin Sağtekin ve çocukları
Yorumlar