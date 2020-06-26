BIST 115.136
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 388,57
HABER /  POLİTİKA

CHP'de koronavirüs alarmı! Vekillere 'evden çalıştırın' talimatı

TBMM'de HDP'li bir milletvekili ile 19 personelde koronavirüs çıkması üzerine CHP, milletvekillerinden personellerini evden çalışmaya geçirmeleri istendi...

Abone ol

Covid-19 salgını sürecinde TBMM’de ortaya çıkan vakalar dikkate alınarak, Meclis’teki personel yoğunluğunun azaltılmasının yararlı olacağı değerlendirildi.

CHP Meclis grup yönetimi tarafından milletvekillerine, ”TBMM’deki Covid-19 vakaları nedeniyle milletvekili personelinin evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” mesajı iletildi.

İlgili Haberler
Meclis'te bir milletvekilinde koronavirüs çıktı! 19 personel de pozitif
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İşte İstanbul'da semt semt son koronavirüs durumu! Koronavirüs haritası güncellendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakanlıktan sokağa çıkma yasağı ve YKS açıklaması! Dikkat çeken plaj detayı
Fatih portresi için 'israf' eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt
Diyarbakır'da 42 gözaltı! Aralarında HDP'li Belediye Başkanları da var
Meclis'te bir milletvekilinde koronavirüs çıktı! 19 personel de pozitif
Bingöl depremini önceden bilen Prof. Naci Görür'den televizyonlar için bomba karar
Denizli'de hırsızlığa seviye atlattı gündüz izlerini sürüyor gece avlıyordu
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Murat Kurum: Bursa'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
15 Temmuz ne bayramı 2020 hangi güne denk geliyor tatil mi?
Milli Savunma Bakanlığından 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin açıklama
Çanakkale'de açamadığı kapı olmayan kadın hırsız yakalandı
Kurbanbayramı tarihi 2020 Diyanet kaç gün kaldı?
Cem Sultan olayı nedir Cem Sultan kimin oğlu neden öldü?
Yorumlar