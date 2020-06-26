CHP'de koronavirüs alarmı! Vekillere 'evden çalıştırın' talimatı

TBMM'de HDP'li bir milletvekili ile 19 personelde koronavirüs çıkması üzerine CHP, milletvekillerinden personellerini evden çalışmaya geçirmeleri istendi...Abone ol
Covid-19 salgını sürecinde TBMM’de ortaya çıkan vakalar dikkate alınarak, Meclis’teki personel yoğunluğunun azaltılmasının yararlı olacağı değerlendirildi.
CHP Meclis grup yönetimi tarafından milletvekillerine, ”TBMM’deki Covid-19 vakaları nedeniyle milletvekili personelinin evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” mesajı iletildi.
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