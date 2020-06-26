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Çanakkale'de açamadığı kapı olmayan kadın hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı

ÇANAKKALE’de, 9 ayrı hırsızlık suçundan araması olan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y., operasyonla yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında hırsızlık şüphelisi olabilecek 26 EB.. plakalı bir otomobilin kent merkezine giriş yaptığını tespit etti.

Suç aletleri üzerinden çıktı

Polis ekipleri, daha sonra şehirden ayrılmak üzere olan aracı, içerisindeki 3 şüpheli şahısla birlikte yakaladı. Araçta bulunan hırsızlık zanlısı S.Y. adlı kadın, M.B. adına düzenlediği sahte kimlikle yakalandı. Kadının üzerinde yapılan üst aramasında; hırsızlıkta kullanılan suç aletleri (kapı kilidi dili sürmede kullanılan aparatlar) ele geçirildi.

9 ayrı suçtan aranıyordu

Öte yandan, 9 ayrı hırsızlık suçundan araması bulunan S.Y.’nin 4 yıl da kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan hırsızlık zanlısı S.Y. adliyeye sevk edildi.

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