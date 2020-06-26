Cep'te yeni korku! Yeni yasa ile taksitleri ödenmeyen telefonlar kapanabilir

Operatör üzerine kampanyayla alınan cep telefonlarıyla ilgili düzenlenen yasa, vatandaşın hoşuna gitmeyecek.

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2019 yılında yürürlüğe giren ancak uygulanmayan, taahhütle satılan kampanyalı cep telefonlarını kapsayan yasa ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

Şimdiye dek uygulanmayan yasanın yürürlüğe girmesinin ardından binlerce telefon kullanıma kapatılacak.

Yasa hangi telefonları kapsıyor

Tüketicinin borcunu ödememesi üzerine kara liseteye alınacak olan operatörlerin taahhütlü kampanyalarla sattıkları cep telefonları ve 7 yıldır kullanılmayan cihazların IMEI’leri de kara listeye alınacak.

Bir kenara atılan eski telefonlara kayıtlı IMEI numaralarının, kaçak şekilde yurda sokulan veya çalıntı telefonların IMEI numaraları ile değiştirilerek kullanıma açılmalarının önüne geçilecek.

Operatörler talep etti, uygulama durduruldu

22 yıldır Kırıkkale'de telefon sektöründe çalışan Serkan Üstüner 2019'da çıkarılan yasanın, operatörlerin Bilişim ve Teknoloji Kurumlarına (BTK) yaptıkları talep üzerine uygulamaya konulmadığını öne sürdü.

Yasa her an uygulamaya geçebilir

Üstüner, "2019 yılında hat üzerine temlikli olarak 12 ay taksitle alınan telefonların borcu bitene kadar kullanabileceğini, borcu bittikten sonra kullanıma açılacağını o ödenmeyen telefonların da kara listeye alınacağı diye bir yasa çıkarıldı. Operatörlerin o zaman ki talepleri doğrultusunda şu ana kadar o yasa uygulanmadı. Normalde var ama yasa uygulanmadı. Birkaç gün önce bu yasayı biraz daha genişletip beyaz eşya ve araba gibi bunu da eklediler. Yasa var ama Türkiye’de uygulanmıyor. Ben herhangi bir şekilde kapanan görmedim. Ama yasa var." ifadelerini kullandı.