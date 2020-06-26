Gabriel Pancu Rapid Bükreş'in başkanı oldu Beşiktaş efsanesiydi

Bir dönem Beşiktaş forması giyen eski futbolcu Daniel Gabriel Pancu, Romanya 2. Ligi takımlarından Rapid Bükreş'in başkanı oldu.

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Eski Rumen milli oyuncu Pancu, aktif kariyerinin büyük bölümünde forma giydiği kulübün başkanı oldu.

Hem başkan hem teknik direktör

Pancu, 2018'in ekim ayından 2020'nin mart ayına kadar teknik direktörlüğünü üstlendiği Rapid Bükreş kulübünün başkanlığını da yapacak.

Beşiktaş'la şampiyonluk yaşadı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkanlık görevini, Ovidiu Burca'dan sonra Pancu üstlenecek. 42 yaşındaki Pancu, 2002'den 2006'ya kadar oynadığı Beşiktaş'ın 100. yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Pancu, 2005'te Kadıköy'deki Fenerbahçe mücadelesinde Cordoba'nın kırmızı kart görmesi üzerine kaleye geçmiş Beşiktaş o mücadeleden 4-3'lük skorla galip ayrılmıştı.