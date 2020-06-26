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İki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı

Anadolu Ajansı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüs ile başka bir düğün için çeyiz eşyası taşınan minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

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Gaziantep'ten İslahiye ilçesindeki bir düğüne gitmek için yola çıkan Suriye uyruklu Yusuf El Ali’nin kullandığı 31 MB 2818 plakalı minibüs ile Hatay'dan Gaziantep'e düğün çeyizi getiren Hacı Hüseyin Kıllı idaresindeki 27 FD 034 plakalı minibüs, çevre yolu biber anıtı kavşağında çarpıştı.

11 kişi yaralandı
İki minibüste bulunan 5’i Suriye uyruklu 11 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Kıllı, itfaiye ekipleri tarafından uzun süren çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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