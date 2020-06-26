BIST 115.194
DOLAR 6,86
EURO 7,70
ALTIN 388,68
HABER /  SPOR

FIFA'dan federasyonlara dev destek paketi

İhlas Haber Ajansı

FIFA, korona virüs salgınının federasyonlar üzerindeki ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 1,5 milyar dolarlık destek paketi açıkladı.

Abone ol

FIFA'dan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonucu üye ülke federasyonlarına ekonomik destek sağlamak için yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Buna göre federasyonlara 1'er, konfederasyonlara 2'şer milyon dolar hibe edileceği, kadın futbolunda kullanılmak üzere ek olarak 500'er bin dolar verileceği belirtildi. Ayrıca her federasyona gelirinin yüzde 35'i oranında faizsiz kredi olanağı sağlanacak. Alınan kararlarla FIFA'nın toplam desteği 1,5 milyar doları bulacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bülent Arınç'a açık açık canlı yayında soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş'a rekor tazminat davası
E-fatura nasıl alınacak? E-irsaliye 1 Temmuz'dan itibaren zorunlu olacak
AB sığınmacı raporunu açıkladı Türkiye açık ara birinci sırada
Manisa'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı en son depremler
RTÜK'ten TELE 1'e soruşturma! Abdülhamid hakkında skandal ifadeler
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de hırsızlığa seviye atlattı gündüz izlerini sürüyor gece avlıyordu
Türk-İş yeni kıdem tazminatı TES için toplanıyor 81 ilde düzenlenecek
ABD ve AB 'Çin'e karşı ortak bir masa' kuruyor
Ali Koç fiyaskosu! Şampiyon hocaları kapının önüne koydu
Yıldırım çarpmasından 100'den fazla kişinin öldüğü Hindistan'a taziye
Skoda Kodiaq 2020 kaç para fiyat listesi Survivor ödül oyunu oldu
Yorumlar