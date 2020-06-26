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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Google haber yayıncılarına para ödemeyi kabul etti

ABD merkezli teknoloji şirketi Google haber yayıncılarına içerik başına ödeme yapmayı kabul etti.

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Geleneksel medya ile teknoloji devlerinin dijital egemenliği arasındaki mücadelede yeni bir gelişme yaşandı. Alphabet'in bünyesinde bulunan Google, belirli haber yayıncılarına içerikleri için ödeme yapmaya başlayacağını duyurdu. 
  
CNBC'de yer alan habere göre, Google ödemelere öncelikli olarak Avustralya, Brezilya ve Almanya'daki medya gruplarından başlamayı planlıyor. 
  
Google’ın Başkan Yardımcısı Brad Bender, nitelikli içerik üretici sayısını artırmak için belirli haber yayıncılarına içerik başına ödeme yapmaya başlayacaklarını duyurdu. 
  
Ancak aynı açıklamada kullanıcıların lisanslanan özel içeriklere Google Haberler ve Keşfet aracılığıyla ulaşmaya devam edecekleri bilgisinin altı çizildi.

Geçtiğimiz aylarda Avustralya, ABD merkezli teknoloji şirketleri Facebook ve Google’ın haber içerikleri için ödeme yapmasını sağlayacak bir kanun üzerinde çalışmaya başlamıştı. 
  
Avustralya'nın Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Josh Frydenberg, bu kapsamda temmuz sonunda bir yasa tasarısı sunacağını duyurmuştu. 

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