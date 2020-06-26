Galatasaray'da krizin yeni adı Maicon oldu

Galatasaray'da kiralık gönderilen futbolcuların durumuyla ilgili belirsizliğe Maicon da eklendi. 5 gün sonra Al Nassr takımıyla sözleşmesi bitecek oyuncu eğer yenileme olmazsa Galatasaray'a dönecek.

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Babel ile Diagne'yi kadrosunda düşünmeyen sarı-kırmızılılar, bu oyuncuların maliyetlerinden kurtulmak isterken, Brezilyalı stoper için yaşanacak gelişmeler de can sıkacağa benziyor.

1.5 yıldır Al Nassr'da forma giyen Maicon'un Suudi ekibindeki sözleşmesi 5 gün sonra sona eriyor. Suudi Arabistan Federasyonu ligin tekrar başlaması için tarihi 4 Ağustos olarak belirledi.

Kulüp henüz Maicon için adım atmadı

Milliyet'in haberine göre Süper Lig bittikten sonra Arap ülkesinde sezonun tekrar başlayacak olması, oyuncunun durumuyla ilgili soru işaretleri yarattı. Al Nassr kulübü, oyuncunun bonservisi için henüz harekete geçmedi.

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Maicon'un kalıcı transferinin gerçekleşmemesi durumunda Galatasaray'a dönecek olması, kiralıklar krizine yeni bir halka ekleyecek.