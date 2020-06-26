İstanbul'un göbeğinde genç kadın sandalyede sızıp kaldı! Köpeğimden ayırmayın

“Köpeğimden ayırmayın” diye ağladı

Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir sızan bir ayılan kadına eter koklatarak kendine getirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerine de zorluk çıkartan ve iletişim kurmayan kadın, polis ekiplerinin de yardımıyla sedyeye konularak ambulansla götürüldü.