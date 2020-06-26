Skoda Kodiaq 2020 kaç para fiyat listesi Survivor ödül oyunu oldu

Survivor'da annelere sorduk ödül oyununda Skoda Kodiaq marka araba verileceğini söyleninde binlerce vatandaş Skoda Kodiaq marka arabayı araştırmaya başladı. Türkiye'de benzinli Skoda Kodiaq’ın başlangıç fiyatı ise 264.900 lira. Peki Skoda Kodiaq özellikleri neler?

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Survivor yine ödül oyununun kazananına vereceği hediye ile gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın annenize sorduk oyununun kazananına Skoda Kodiaq marka araba vereceği açıklamasının ardından binlerce Survivor izleyicisi Skoda Kodiaq'ın Türkiye satış fiyatını araştırmaya başladı. İşte Skoda Kodiaq özellikleri hakkında bilgiler ve fiyatı..

SKODA KODİAQ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

-1.5 TSI 150 PS ACT DSG

-2.0 TDI 190 PS DSG 4×4

Silindir Sayısı 4 4

Silindir Hacmi(cc) 1.498 1.968

Çap / Strok (mm) 74.5 X 85.9 81 x 95.5

Model Yılı: 2020

Araç Türü: Binek

Segment: D

Gövde Tipi: SUV

Motor Tipi: İçten Yanmalı (Standart)

Donanım Paketi: Prestige

Ait Olduğu Ülke: Çek Cumhuriyeti – Almanya

Yakıt Tipi: Benzin

Silindir Hacmi: 1498 cc

Silindir Adedi: 4

Yakıt Püskürtme: TSI – Doğrudan Enjeksiyon

Besleme Tipi: Turbo

SURVİVOR YARIŞMASINDA ÖDÜL OLARAK VERİLDİ

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 yarışmasında ‘Annelere Sorduk’ adlı oyunun kazananı için Skoda Kodiaq aracının ödül olarak verileceği açıklandı. Bu açıklamaların ardından otomobil büyük ilgi gördü ve izleyiciler otomobil hakkındaki detayları araştırmaya başladı.

SKODA HAKKINDA BİLGİLER

Škoda Auto, Çek otomobil üreticisi, en eski otomobil üreticilerinden biridir. 1991’de Volkswagen Grubu tarafından satın alınmıştır. Şirket 1895 yılında Laurin & Klement adlı aile şirketinde çalışan 2 kişinin bisiklet yapmak üzere ortaklık kurmaları ile kuruldu. 1899’da motosiklet, 6 yıl sonra da araba üretmeye başladılar. Fabrikası Mlada Boleslav kentinde bulunmaktadır. “Škoda” Çekçede “hasar” anlamına gelmektedir.

Mladá Boleslav şehri ve otomobil üreticisi Škoda Auto, 100 yıldan uzun bir süredir birlikte gelişme göstermektedirler. Škoda Auto, şehrin yüz ölçümünün üçte birinden fazlasını kaplamakta ve şehrin bütünleşik bir parçasıdır. Ana üretim operasyonu kademeli olarak fabrikanın yeni bölümlerine kaydırılmış ve orijinal haliyle korunan eski fabrika tesisin uç noktasında kalarak otomobil üreticisinin şehre bakan yüzü haline gelmiştir.