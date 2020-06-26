Koronavirüsün 4 yeni belirtisi tespit edildi! Semptom sayısı 11'e yükseldi

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) koronavirüste 4 yeni semptom belirledi. Halsizlik, ishal, tıkanıklık ya da burun akıntısı ve son olarak mide bulantısı veya kusma Kovid-19'un yeni semptomları arasına girdi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren CDC koronavirüse dair dört yeni belirtiyi resmi olarak duyurdu. Böylece CDC'nin listesindeki semptom sayısı 11'e yükseldi.

Yeni semptomlar ekleniyor

Kovid-19 salgını ilk ortaya çıktığında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı temel belirtiler arasındaydı. Aralık 2019'dan beri yaklaşık 10 milyon insan Kovid-19'a yakalandı. Araştırmacıların eline daha fazla veri geçtikçe Kovid-19 semptomlarına yenileri eklendi.

4 yeni semptom

Halsizlik, ishal, tıkanıklık ya da burun akıntısı ve son olarak mide bulantısı veya kusma Kovid-19'un yeni semptomları arasında girdi.