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14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde bir kişi 14 milyonluk ikramiyenin sahibi oldu.

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 662'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 11, 16, 18, 35, 39 ve 43 olarak belirlendi.

Büyük ikramiye Çankaya'ya çıktı

Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 14 milyon 819 bin 864 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Para Loto devretti

Öte yandan, internetten oynanan "Para Loto"nun da 4'üncü hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 930 bin 140 liralık ikramiye devretti.

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