Samsun'da Ecrin Kurnaz cinayetinde gözaltına alınan 6 kişi hakkında verilen karar belli oldu

SAMSUN'da kan donduran Ecrin Kurnaz cinayetinde dün belirttiğimiz gibi 6 kişi mahkemeye sevk edilmişti. O 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Üvey baba ile üvey babaanne tutuklananlar arasında oldu. Rahat uyu Ecrin...

Abone ol

Samsun’da 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren ve ardından mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Üvey olan baba ve babaanne tutuklandı

Üvey babaanne H.K. 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan, H.S. ve M.Y. fuhşa 'teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı.

Üvey baba D.K. ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı.

Üvey amca Ö.K. ve H.Ö. ise savcıya verdikleri ifade sonrası serbest kaldı.