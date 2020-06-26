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HABER /  POLİTİKA

'Bizim PKK ile hiçbir ilişkimiz yok' diyen Mithat Sancar 4 ay önce bakın ne dedi!

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Bizim PKK ile hiçbir ilişkimiz yok. Uzaktan yakından bir alakamız yok.” deyince Nedim Şener, Sancar'ın 4 ay önceki “İmralı’nın kapılarını açın ki barışın yolu sonuna kadar açılsın" açıklamasını köşesine taşıdı.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın konuk olduğu TV5'te PKK ile ilgili yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

PKK ile ilişkisi olup olmadığına yönelik soruya Sancar,  Hiçbir ilişkimizin olmadığı bir yerle ‘Mesafe koyun’ çağrısı da o kadar temelsiz ki... Mesafe koymak değil, bizim hiçbir ilişkimiz yok, bu kadar net söylüyoruz, olmaz da...” geçtiğimiz günlerde “Bizim PKK ile hiçbir ilişkimiz yok. Uzaktan yakından bir alakamız yok.” diye cevap verdi.

HDP'nin PKK ile olan irtibatını sağır sultanın bile duyduğu bir ortamda Sancar'ın bu şekilde konuşma tartışma konusu oldu. 

Sancar'ın sözleri gazeteci Nedim Şener'in gündemindeydi. "Mithat Hoca bizimle eğleniyor" başlıklı köşesinde Şener, Sancar'ın 23 Şubat 2020'de HDP 4. Olağan Büyük Kongresi’nin yapıldığı Ankara Spor Salonu'nda kürsüde yaptığı konuşmayı köşesinde paylaştı:

Sancar: Öcalan mutlaka ve mutlaka bu yolun ışığı olarak en önemli rolü üstlenecektir

“İmralı’nın kapılarını açın ki barışın yolu sonuna kadar açılsın. Barışın yolu açılacaksa Öcalan mutlaka ve mutlaka bu yolun ışığı olarak en önemli rolü üstlenecektir. O nedenle diyoruz: Tecrit sadece bizim meselemiz değildir, bu ülkenin, barışının meselesidir.”

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