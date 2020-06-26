Hani para yoktu? İstanbul Fatih Sultan Mehmet'in portresini 8 milyona satın aldı
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu. Fatih Sultan Mehmet'in portresi Londra'da açık artırmada alındı. Tablonun fiyatı tartışma konusu oldu.
Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyonda bulunan son portresi Londra’da yapılan açık artırmada 935 bin sterline satıldı. İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet’in aynı zamanda özel koleksiyonda bulunan bu son portresi için yaklaşık 8 milyon TL ödedi.
Twitter üzerinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Londra'da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık" ifadelerini kullandı.
İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Sosyal medyada tablonun bu fiyata alınmasını destekleyenler olduğu gibi karşı çıkanlar da oldu. İşte İBB'nin aldığı tablo hakkında yapılan o yorumlardan bazıları..