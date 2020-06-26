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Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaştı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le prensipte el sıkıştı.

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Trabzonspor'dan Filip Novak ve Beşiktaş'tan Caner Erkin ile el sıkışan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'a yol göründü. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

8 yıllık Fenerbahçe serüveni sona eriyor
2010 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli formayla 240 maça çıkarken 8 gol attı 28 asist yaptı. Böylelikle Hasan Ali Kaldırım'ın 8 yıllık Fenerbahçe serüveni sona eriyor.

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