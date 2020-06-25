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Yunanistan'ın UNESCO'ya Ayasofya şikayeti

Yunanistan Kültür Bakanı, UNESCO'ya bir mektup yazarak, ibadete açılması söz konusu olan Ayasofya'nın statüsünün değişmemesi gerektiğini söyledi.

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Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Türkiye'de Ayasofya'nın ibadete açılması yönündeki tartışmaların ardından UNESCO'ya bir mektup yazdı.

"İbadet yerine dönüşmemelidir"
İngiliz haber kuruluşu BBC'nin bir Yunan haber sitesine dayandırdığı haberine göre, Mendoni mektubunda, "Anasoyfa'nın evrensel karakterinden sapmasına izin verilmemeli ve Ayasofya Müslümanların ibadet yerine dönüşmemelidir" ifadelerini kullandı.

Mendoni, "Ayasofya'nın 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından insanlığa bırakıldı." ifadelerine yer vererek, Türkiye'yi milliyetçi ve dini duyguları ateşlemekle suçladı.

"UNESCO'dan izin almalılar"
Yunan Bakan ayrıca, Türkiye'nin Ayasofya'yı 1985 yılında insanlık mirası olarak tanımlayan UNESCO'dan önce izin alması gerektiğini öne sürdü.

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