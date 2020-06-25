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TFF 2'nci ve 3'üncü ligde maçlar 18 Temmuz'da başlayacak

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2'nci ve 3'üncü lig maçlarının 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına karar verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 2'nci ve 3'üncü ligde maçların 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıda yönetim kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz'dan itibaren oynatılması kararını vermiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada; her iki ligde kalan maçların programının en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

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