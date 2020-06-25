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Kastamonu'da ağaç kesen adam film sahnelerini akıllara getirdi

İhlas Haber Ajansı

KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde devrilen traktör, 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Traktörden atlayarak canını zor kurtaran adam, ünlü film sahnelerini hatırlattı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Tosya’da Sekiler köyünde ormanlık alanda meydana geldi.

Ormanda kesim yapan F.U. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan çıkan traktör yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlanarak hurdaya döndü. Kazada sürücü, devrilen traktörün üzerinden son anda atlayarak canını zor kurtardı.

500 metre uçuruma yuvarlanan traktör, çekici ile bulunduğu yerden güçlükle çıkartılarak yediemin otoparkına çekildi.

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