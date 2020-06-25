Diyarbakır'da koronavirüs vakaları arttı! 'Taziye ikna ekipleri' göreve başladı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu'nca, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle evlerde yapılan taziye ziyaretlerinin önüne geçmek için oluşturulan 'taziye ikna ekipleri' göreve başladı.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkan Vekili Hikmet Güneş, taziye evlerinin faaliyetlerinin İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulduğunu söyledi.

Ekip vatandaşları bilgilendirecek

Kentte taziye kültürünün yaygın olması nedeniyle halkın taziyeleri evlerinde kabul ettiğini aktaran Hikmet Güneş, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla ekip oluşturulduğunu söyledi.

Taziye evine gidiyorlar

Ekipte din ve sağlık görevlilerinin de yer aldığını işaret eden Güneş, şunları söyledi:

Vefat haberi duyulduğunda arkadaşlarımız taziyesi olan aileyle irtibat kurup evlerinde ziyaret ediyor. 'Kul hakkı'na girileceği vurgulanarak, taziye kurulmaması yönünde telkinlerde bulunuluyor. Sağlıkçı arkadaşlarımız da koronavirüsten nasıl korunulacağı konusunda bilgiler veriyor.

Uygulamanın salgınla mücadelede önem taşıdığını aktaran Güneş, ailelerin de kendilerine destek sunduğunu belirtti.