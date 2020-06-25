BIST 114.198
DOLAR 6,85
EURO 7,70
ALTIN 388,06
HABER /  SAĞLIK

Diyarbakır'da koronavirüs vakaları arttı! 'Taziye ikna ekipleri' göreve başladı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu'nca, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle evlerde yapılan taziye ziyaretlerinin önüne geçmek için oluşturulan 'taziye ikna ekipleri' göreve başladı.

Abone ol

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkan Vekili Hikmet Güneş, taziye evlerinin faaliyetlerinin İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulduğunu söyledi.

Ekip vatandaşları bilgilendirecek

Kentte taziye kültürünün yaygın olması nedeniyle halkın taziyeleri evlerinde kabul ettiğini aktaran Hikmet Güneş, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla ekip oluşturulduğunu söyledi.

Taziye evine gidiyorlar

Ekipte din ve sağlık görevlilerinin de yer aldığını işaret eden Güneş, şunları söyledi:

Vefat haberi duyulduğunda arkadaşlarımız taziyesi olan aileyle irtibat kurup evlerinde ziyaret ediyor. 'Kul hakkı'na girileceği vurgulanarak, taziye kurulmaması yönünde telkinlerde bulunuluyor. Sağlıkçı arkadaşlarımız da koronavirüsten nasıl korunulacağı konusunda bilgiler veriyor.

Uygulamanın salgınla mücadelede önem taşıdığını aktaran Güneş, ailelerin de kendilerine destek sunduğunu belirtti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için kiralık katil tuttu iddiası Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Barış Terkoğlu: 2012 yılında Barış'la görevlendirildik ve Pensilvanya'ya gittik
HDP Genel Başkanı Mithat Sancar söyledi bunu! PKK ile hiçbir ilişkimiz yok
Engelli yeğenine cinsel istismarda bulanan amcaya 25 yıl hapis cezası
Vapur ücretleri İstanbul'da 5 kuruşa indi! İşte yeni ücret tarifesinin saatleri
Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı! Yalancı güven hissi veriyor koronavirüsü yayıyor
İBB'nin '5 bin yeni taksi teklifi' UKOME kararıyla reddedildi
ÖNCEKİ HABERLER
Polonya'da yolcu otobüsü köprüden düştü
Kocaeli'deki liselerin LGS yüzdelik dilim puanları 2020 kaç?
Bakan Kurum'dan 'sel hasarı' açıklaması
ATV Haber'de üst düzey isim görevden alındı! e-postayla duyuruldu
Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı
Haftasonu yasak saatleri kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
Yorumlar