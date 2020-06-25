HDP Genel Başkanı Mithat Sancar söyledi bunu! PKK ile hiçbir ilişkimiz yok

Bunu da duyduk... Terör örgütü PKK'nın sivil-asker farketmeksizin hiçbir kanlı eylemini kınamayan, milletvekillerinin onlarca katliamdan sorumlu militanlarının cenazelerine katıldığı HDP, PKK ile hiçbir ilişkimiz yok' diyor.

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Sancar'a Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen TV5'te konuk olduğu programda HDP Eş Genel Başkanı'na “Gazeteler, televizyonlar; sayfalarını, ekranlarını size kapatıyorlar… Birçok parti de sizinle aynı fotoğraf karesinde görüntü vermekten kaçınıyor. Bunun sebebi olarak HDP ile PKK arasında bir mesafenin olmadığını iddia ediyorlar. Kürt kökenli biri olarak bunu soruyorum. PKK ile aranızda bir kırmızı çizgi var mı?” sorusu yöneltildi.

"Bir ilişki varsayılıyor''

Sancar, partisinin hiçbir şekilde PKK ile yakından uzaktan alakası olmadığını belirterek, "Bu soru baştan çok yanlış bir soru. Bir ilişki varsayılıyor ve bu ilişkide bir mesafe konması talep ediliyor. Biz de diyoruz ki; hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir ilişkimizin olmadığı bir yerle ‘mesafe koyun’ çağrısı da o kadar temelsiz ki…

"Hiçbir ilişkimiz yok"

Mesafe koymak değil, bizim hiçbir ilişkimiz yok, bu kadar net söylüyoruz, olmaz da… Bu soru sorulduğunda insanlara diyoruz ki, bazen çok daha hakikaten bu soruyu samimiyetle sorduğuna inandığım kişilere bu cevabı veriyorum. Eğer samimiyetle sorulmadığına inansam başka cevaplarım var. Onları ayrı söylerim. Ama sizin samimiyetinizden asla şüphe etmiyorum." dedi.