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Vapur ücretleri İstanbul'da 5 kuruşa indi! İşte yeni ücret tarifesinin saatleri

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları vapurlarını 10:00-16:00 arası 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı. Bu uygulama 31 Ağustos'a kadar sürecek.

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İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’nın verdiği bilgilere göre bazı hatlarda Şehir Hatları vapurlarının ücreti 5 kuruşa düşürüldü.

Bu uygulama 31 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek. 5 kuruş kararının gerekçesi ise pandemi sürecinde toplu ulaşım araçlarının zirve saatleri dışında da kullanımını teşvik etmek.

5 kuruşluk ücret tarifesi saat 10.00 ile saat 16.00 arasında geçerli olacak. Diğer saatlerde mevcut tarife uygulanacak

Hangi hatlarda uygulanacak?
Şehir hatları vapurlarında 5 kuruşluk ücret tarifesi Adalar için uygulanmayacak. 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş alınacak hatlar şöyle:

Üsküdar-Eminönü
Kadıköy - Eminönü
Kadıköy-Karaköy
Kadıköy - Beşiktaş
3 iskeleden fazla uğramalı hatlar (Adalar hariç)

Vapur ücretleri ne kadar? 
İstanbul'da vapur ücreti hattına göre tam bilet 3.50 Tl ile 5.50 TL arasında. Öğrenci bilet ücreti 1.70, indirimli tarifesi ise 2.50 TL.

istanbul şehir hatları vapur ücretleri

Kararı sosyal medya hesabından duyuran İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, bu uygulamayla deniz ulaşımının özendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

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