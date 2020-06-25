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Gaziantep'te 49 kişiye temaslı vaka 11 evi karantinaya aldırdı

Anadolu Ajansı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 94 yaşında bir kişinin testi pozitif çıktı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 ev karantinaya alındı.

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İlçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde yaşayan 94 yaşındaki A.Y'nin yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

49 kişiye teması olduğu belirlendi

Yaşlı kadın İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, filyasyon çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda vakanın temaslı olduğu belirlenen 49 kişinin yaşadığı 11 ev için karantina kararı alındı. Evlerin kapısına uyarıcı yazı asılırken, jandarma tarafından güvenlik şeridi çekildi.

Daha önce 'Geçmiş olsun' ziyareti yapmışlar

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının karantina süresince Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı bildirildi. Bu arada, temaslı bazı kişilerin daha önce kronik rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gidip gelen A.Y'ye "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu öğrenildi.

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