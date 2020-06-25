Kocaeli'de deniz ağabey ile kardeşini yuttu biri öldü biri ağır yaralandı

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke sahilinde meydana geldi. Nihat Kırca isimli vatandaş, oğulları Muhammet Kırca (21) ve Samet Kırca (16) ile birlikte sahile geldi. Sahilde Muhammet ve Samet Kırca kardeşler denize girdi. Yaklaşık 2 buçuk metre açılan 16 yaşındaki Samet Kırca bir anda suyun altına girerek kayboldu. Ağabeyi ise kardeşi Samet Kırca’nın suyun altında kaybolduğu yere giderek kurtarmaya çalıştı. Bu sırada Muhammet Kırca da suyun altında kayboldu.