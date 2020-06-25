Kocaeli'de deniz ağabey ile kardeşini yuttu biri öldü biri ağır yaralandı
KOCAELİ'de denize giren ağabey ile kardeşi boğulma tehlikesi yaşadı. Dalgıçların aramasında 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşılırken kardeşini kurtarmak isteyen ağabey de ağır yaralandı.
Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke sahilinde meydana geldi. Nihat Kırca isimli vatandaş, oğulları Muhammet Kırca (21) ve Samet Kırca (16) ile birlikte sahile geldi. Sahilde Muhammet ve Samet Kırca kardeşler denize girdi. Yaklaşık 2 buçuk metre açılan 16 yaşındaki Samet Kırca bir anda suyun altına girerek kayboldu. Ağabeyi ise kardeşi Samet Kırca’nın suyun altında kaybolduğu yere giderek kurtarmaya çalıştı. Bu sırada Muhammet Kırca da suyun altında kayboldu.
Baba Nihat Kırca oğullarının boğulma tehlikesi durumunu görünce hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda deniz polisi, Sahil Güvenlik, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Komiser yardımcısı denize girdi, gençleri aradı
Kısa süre sonra olay yerine gelen bir komiser yardımcısı üzerindeki kıyafetleri çıkartarak denize girdi. Polis yardımcısı tarafından Muhammet Kırca, kısa süre sonra denizden çıkartıldı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa bildirilen Muhammet Kırca’ya ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.
Dalgıçlar cansız bedenine ulaştı
Ardından olay yerine gelen dalgıçlar ve Sahil Güvenlik ekipleri 16 yaşındaki Samet Kırca’yı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından Samet Kırca’nın 2 buçuk metre derinlikteki cansız bedenine ulaşıldı.