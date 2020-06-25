Merkez Bankası (TCMB), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit tuttu.

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Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısından faiz indirimi çıkmadı. Banka, faizleri değiştirmeyerek yüzde 8.25'te tuttu.

Daha önceki 9 toplantıda üst üste faiz indiren kurul böylece 10. toplantıda pas geçmiş oldu. Beklenti 25 baz puan faiz indirimi yapılması yönündeydi.

"Enflasyon göstergeleri eğilimleri bir miktar yükseldi"

Merkez Bankası, "Para Politikası Kurulu (Kurul), Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Enflasyon göstergeleri eğilimleri bir miktar yükseldi. açıklaması yapıldı.