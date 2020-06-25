BIST 114.510
DOLAR 6,84
EURO 7,68
ALTIN 387,73
HABER /  POLİTİKA

AYM'den CHP'nin 'Af Yasası' başvurusuyla ilgili flaş karar

CHP'nin Af Yasası'ndaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi başvuruyu esastan görüşme kararı verdi.

Abone ol

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP'nin Af Yasası'ndaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.

Süreç 22 Nisan’da başlamıştı

AK Parti ve MHP  tarafından getirilen “7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u 14 Nisan’da Meclis Genel Kurulu’nda geçerek, yasalaşmıştı.

“Özel af” tepkisi

CHP ve HDP tarafından “özel af” olarak nitelendirilen kanun CHP tarafından şekil bakımından Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesi ile 22 Nisan’da AYM’ye taşınmıştı. 

CHP, 11 Haziran’da esas yönünden yaptığı başvuruda özel af niteliğinde olması nedeniyle tümünün ve kanunla düzenleme yapılan çeşitli yasalardaki 15 değişik maddenin Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle başvuruda bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için kiralık katil tuttu iddiası Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı olay oldu
Altın fiyatlarında son 8 yılın en yüksek seviyesi! Altın daha da yükselir mi?
Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli açıkladı
e-devlet ile 65 yaş üstü izin belgesi nasıl alınır? Seyahat belgelerine bakın
İzmir genelinde maske zorunluluğu! Valilik duyurdu
Millet İttifakında bir çatlak daha! Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a Libya desteği
ÖNCEKİ HABERLER
İbrahim Kalın: Kovid-19 sınavını en iyi veren ülkelerden birisi olduk
Cumartesi günü sokağa çıkma yasak saatleri 27 Haziran kaçta başlıyor?
Haftasonu yasak saatleri kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
İsviçre mahkemesinden PKK'lı teröristin Almanya'ya iadesi kararı
Ceren Damar’ın katilinin tehdit soruşturmasına takipsizlik
Mine Tugay kaç yaşında nereli Mine Tugay sevgilisi kimdir?
Yorumlar