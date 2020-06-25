AYM'den CHP'nin 'Af Yasası' başvurusuyla ilgili flaş karar

CHP'nin Af Yasası'ndaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi başvuruyu esastan görüşme kararı verdi.

Abone ol

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP'nin Af Yasası'ndaki bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerinde ilk incelemesini tamamladı ve başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.

Süreç 22 Nisan’da başlamıştı

AK Parti ve MHP tarafından getirilen “7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u 14 Nisan’da Meclis Genel Kurulu’nda geçerek, yasalaşmıştı.

“Özel af” tepkisi

CHP ve HDP tarafından “özel af” olarak nitelendirilen kanun CHP tarafından şekil bakımından Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesi ile 22 Nisan’da AYM’ye taşınmıştı.

CHP, 11 Haziran’da esas yönünden yaptığı başvuruda özel af niteliğinde olması nedeniyle tümünün ve kanunla düzenleme yapılan çeşitli yasalardaki 15 değişik maddenin Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle başvuruda bulundu.