e-devlet ile 65 yaş üstü izin belgesi nasıl alınır? Seyahat belgelerine bakın

65 yaş üstü vatandaşlar için turizm amaçlı seyahat izin belgesi izni geldi. İçişlere Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre izin belgesi e devletten alınacak. En fazla 6 kişiye izin var. Bazı hastalıkları taşıyanlara ise izin yok.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı tarafından, 65 yaş ve üzeri için yeni bir genelge yayınlandı. Tatil amaçlı seyahat izninin çıkarıldığını duyuran Bakanlık, genelgeyi valiliklere gönderdi. Genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

Yol izin belgesi e-devletten veriliyor

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesini iki şekilde alabilecekler. Bunlardan ilki Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veriliyor. İkinci yöntem ise elektronik ortamda e-Devlet Kapıs'ından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alan Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvuru yapacaklar.

Tapu ya da rezervasyon belgesi

Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek. Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.

65 yaş üstü yol izin belgesi almak için TIKLAYIN

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlar; otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabilecek. Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin koronavirüs evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak.

Vatandaşların, belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşu ya da valilik/kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmuyor. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi başvuruları, otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.

İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak, ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek.

Aile hekimi gittikleri yerde takip edecek

İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri, otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.

6 kişi sınırı

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzerindekiler, kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabilecek.

Bu hastalığı olanlar başvuramayacak

Yayımlanan genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.