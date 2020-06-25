Konya'da 'Yüksek ses' kavgasında defalarca bıçaklayıp öldürdüler

KONYA'da belirtilene göre; telefonda yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle çıkan kavgada Derviş Bakım (40), kimliği belirsiz kişiler tarafından kalça ve bacaklarından bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Mengene Mahallesi Arıcı Sokak’ta bir park içerisinde yaşandı.

Önce gitti arkadaşlarını alıp geri döndü..

Parkta oturan Derviş Bakım (40) telefonla konuşmaya başladı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen şüpheli bir kişi, yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle Derviş Bakım’la tartışmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli bir süre sonra arkadaşlarını alarak olay yerine geldi.

Yakalanmaları için çalışmalar sürüyor

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Derviş Bakım kalça ve bacaklarından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bakım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.