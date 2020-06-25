Kayseri'deki kazanın şiddeti herkesi korkuttu bariyer otomobile ok gibi saplandı 1 ölü 4 yaralı

Polis ve jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Halim Ataman’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, kaza anında araçta bulunan kuş kafesi de parçalanırken, içerisinde bulunan kuş da kaçtı.