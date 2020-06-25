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İtalyan kulüpleri Yunus Akgün'ün peşinde

Galatasaray’da bu sezon 2 kupa, 1 de lig maçında 62 dakika şans bulabilen 19 yaşındaki Yunus Akgün, İtalyan kulüplerini peşine taktı.

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U17 döneminden beri Galatasaraylılar’ın sahada görmek için can attığı Yunus Akgün, A takımda bir türlü beklediği şansı bulamıyor. 19 yaşındaki futbolcunun adı buna rağmen uzun süredir Avrupa kulüpleriyle anılıyor.

4 kulüp yakın takipte
Fanatik'te yer alan iddiaya göre; son olarak İtalyan medyası, genç yetenekle Çizme’den 4 kulübün ilgilendiğini yazdı. Habere göre Parma, Fiorentina, Verona ve Cagliari, Yunus’u kadrosuna katmak istiyor.

62 dakika süre alabildi
Sağ açıkta oynayan solak futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 6, Türkiye Kupası’nda 56 dakika olmak üzere sadece 62 dakika süre alabildi.

Önceliği Galatasaray
Galatasaray’la 2024 yılına kadar mukavelesi bulunan Yunus Akgün’ün önceliği Sarı-Kırmızılı kulüpte kendisini kanıtladıktan sonra Avrupa’ya gitmek. Ancak uzun süredir beklediği şansı yakalayamaması halinde, genç futbolcunun da ayrılık için talepte bulunabileceği belirtiliyor

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