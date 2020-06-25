Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 5 PKK'lı terörist daha öldürüldü

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapılmaya devam ediliyor.

Mehmetçik, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında da Irak'ın kuzeyinde teröristleri bir bir avlıyor.

Haftanin bölgesine hava harekatı düzenleyen asker, ilk önce PKK'lı teröristlerin yerini belirledi.

Nokta atışı

Bölgedeki büyük bir mağarada gizlenen 5 terörist, kafalarını çıkardıkları anda yerle bir oldu.